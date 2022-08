Jovem português morre baleado em Espanha

Um português de 25 anos foi baleado no peito em frente a 'La Tía Pepa', uma propriedade particular usada para festas, no município de La Cistérniga, perto de Valladolid.

De acordo com o "Diário de Valladolid", que cita fontes da Guardia Civil espanhola e testemunhos oculares, a discussão, sobre drogas, entre a vítima e o alegado agressor, de nacionalidade espanhola, terá começado dentro do estabelecimento. Já no exterior, no parque de estacionamento da propriedade, por volta de uma e trinta da madrugada, o jovem terá sido baleado.

Segundo a Guardia Civil, terão sido disparados "vários tiros" com uma "pistola de calibre curto", tendo um deles atingido a vítima.

O jovem ainda foi assistido no local e transportado em "estado crítico" para o Hospital Universitário de Valladolid, mas não resistiu aos ferimentos, tendo o corpo sido encaminhado para o Serviço de Patologia Forense do Instituto de Medicina Legal de Valladolid (IML) para a realização da autópsia.

Segundo o mesmo jornal, até ao final da manhã desta segunda-feira, ainda não tinha sido detido o autor dos disparos. A investigação prossegue.