Razões fiscais? Trump sepulta primeira mulher em campo de golfe

A especialista sustenta a sua tese, no regulamento fiscal de Nova Jérsia, segundo o qual, as empresas que administrem cemitérios sem fins lucrativos, estão isentas do pagamento de impostos sobre imóveis, heranças e administração empresarial, para além do imposto de renda.

Nas redes sociais, mas também na imprensa estrangeira, como o jornal britânico The Guardian, especula-se quando ao verdadeiro motivo de Trump para sepultar a sua ex-mulher naquele local, relacionando com uma possível isenção fiscal.

Até onde se sabe, Ivana terá sido a primeira pessoa a ser enterrada nessa propriedade de Bedminster, que foi, inclusive, consagrada, segundo o jornal The New York Times, para que as celebrações católicas pudessem ter tido lugar.

“Um triste e pequeno pedaço de terra”, chamou-lhe a investigadora, próximo do primeiro buraco do campo de golfe, com cerca de dois quilómetros quadrados e onde o ex-presidente dos EUA costuma jogar no verão.

Segundo a ProPublica, uma organização de jornalismo de investigação, há algum tempo, a família tentou também mudar a classificação de uma outra propriedade em Hackettstown, também em Nova Jérsia, com a finalidade de conseguir isenções fiscais.

Ivana Trump, morreu em casa, a 14 de julho, depois de uma queda acidental. Nascida na antiga Checoslováquia, acabou por se mudar para os EUA, onde trabalhou como modelo, escritora e empresária.

Ela e o ex-presidente casaram em 1977 e tiveram três filhos. Na década de 1980, Ivana teve um papel importante na construção dos negócios da família e da imagem do ex-presidente. O divórcio aconteceu, porém em 1992.