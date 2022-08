Cereais saíram da Ucrânia. CAP espera que mercado estabilize e preços desçam

O presidente da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP) acredita que a saída do primeiro navio da Ucrânia rumo ao Líbano, esta segunda-feira, com 26 mil toneladas de cereais, possa contribuir para a estabilização do mercado.

“É apenas o primeiro navio. Se esta situação vier a estabilizar e a concretizar-se, traduzindo-se na saída regular dos cereais da Ucrânia, então são boas notícias, diz, à Renascença, Eduardo Oliveira e Sousa.

Para o presidente da CAP, este é o início de uma nova fase, que pode contribuir também para diminuir a especulação dos preços dos cereais.

“Além de estabilizar, de alguma maneira, o mercado”, pode “acabar ou diminuir a especulação que há sempre nestas situações, e até, numa fase posterior, contribuir para alguma descida dos preços do acesso na importação deste cerais”, acrescenta.

É a primeira vez, depois do bloqueio dos portos ucranianos pela Rússia, que um navio se faz ao mar, cheio de cereais para exportação.

O navio partiu do porto de Odessa e segue em direção a Istambul (Turquia) onde a carga vai ser inspecionada, antes de seguir para o Líbano.