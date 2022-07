Rússia. Ministério da Defesa destaca papel da marinha na “segurança nacional”

O Ministério da Defesa da Rússia emitiu comunicado onde refere que “o pessoal da Marinha russa continua a demonstrar, claramente, excelentes capacidades navais e consistência, atingindo com sucesso as metas relacionadas com a segurança do Estado”.

A nota do gabinete do ministro da Defesa, Serguei Shoigu, general do Exército, sublinha que a Marinha russa continua a proteger a segurança nacional. Uma mensagem surge no âmbito do Dia da Marinha, que se assinala neste domingo, no país, com um desfile naval.





O Ministério da Defesa da Rússia adianta que o desfile irá contar com a participação de cerca de 40 navios de guerra, quatro submarinos e outras embarcações das frotas do Norte, Pacífico, Báltico e Mar Negro, para além de 42 aeronaves e mais de 3.500 soldados, junto às cidades de São Petersburgo e Kronstadt.





A agência de notícias Ria Novosti adianta que o Presidente russo, Vladimir Putin irá aproveitar a ocasião para assinar novos decretos relacionados com a Doutrina Naval da Federação Russa, como forma de conferir mais poderes militares.





O Dia da Marinha russa ficará, desde logo, marcado pelo ataque ao quartel-general sede da frota russa do Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia.





Segundo as agências internacionais, o ataque é atribuído ao exército ucraniano e terá feito, pelo menos, cinco feridos, de acordo com as informações avançada pelo governador de Sabastopol, Mikhail Razvozhayev, na sua conta de Telegram, ao início do dia.