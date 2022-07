Maior empresário de cereais ucraniano morre em ataque russo

O maior empresário de cereais da Ucrânia e a mulher morreram este domingo vítimas de um bombardeamento russo à cidade de Mykolaiv. Segundo Kiev, este é o mais violento ataque desde o início da guerra.

Oleksei Vadatursky, de 74 anos e dono da maior empresa de comércio de cereais do país (Nibulon), e a sua esposa, Raisa Mykhailivna, são as duas vítimas mortais de um "bombardeamento massivo" que atingiu a cidade de Mykolaiv durante a madrugada.

Segundo uma estimativa de 2020 da revista Forbes, Oleksei Vadatursky possuía uma fortuna avaliada em 450 milhões dólares (440 milhões de euros), sendo um dos homens mais ricos do país.

Em 2021, a sua empresa exportou 5,64 milhões de toneladas de produtos agrícolas, principalmente milho, trigo e cevada, para um total de 38 países.

De acordo as autoridades ucranianas, os ataques desta noite a Mykolaiv atingiram e danificaram também um hotel, duas escolas, um complexo desportivo e uma estação de serviço.

O presidente da Câmara de Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, escreveu no Telegram que este terá sido o bombardeamento "mais violento" à cidade desde o início da guerra, em fevereiro, segundo noticia a agência AFP.

Na mesma publicação, o autarca diz que foram ouvidas "fortes explosões", por duas vezes, na noite de sábado para domingo.

Já na sexta-feira, um ataque a uma paragem de autocarros na região de Mykolaiv tinha feito, pelo menos, cinco mortos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou no sábado para a retirada da população na região de Donetsk, para escapar ao "terror russo", devido ao bombardeamento de cidades no leste do país que estão a causar baixas civis.