Monkeypox. Nova Iorque declara estado de emergência face ao aumento de casos

O estado de Nova Iorque declarou o estado de emergência na sequência de um aumento de casos de varíola dos macacos nos últimos dias.

De acordo com a declaração, assinada pela governadora do estado de Nova Iorque, a democrata Kathy Hochul, a região totaliza já 1.400 infeções.

A declaração de emergência permite aos organismos estaduais mobilizar fundos e recursos para ajudar as localidades a combater o vírus.

Em meados de julho, Nova Iorque ativou um sistema de informações sobre a varíola dos macacos para telemóveis, em que se envia a mensagem de texto "MONKEYPOX" ou "MONKEYPOXESP" para um número de telefone local. O sistema inclui informações sobre os sintomas e a transmissão da doença, além de dar orientações de ação após a exposição.

Mais de 18.000 casos de varíola dos macacos foram detetados em todo o mundo desde o início de maio passado, fora das áreas endémicas de África.

A doença foi relatada em 78 países até agora e 70% dos casos estão concentrados na Europa e 25% nas Américas, disse o responsável da OMS.

Confirmados 633 casos em Portugal

Portugal totaliza 633 casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox, 45 na última semana, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), que indica que 82,6% dos casos foram reportados na região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

A presença do vírus Monkeypox (VMPX) foi detetada em Portugal em 3 de maio, com a confirmação laboratorial de cinco casos de infeção, e, desde então e até à última quarta-feira, foram identificados 633 casos.

Do universo de casos reportados no Sistema de Vigilância Epidemiológica, a maior parte pertence ao grupo etário entre os 30 e 39 anos e a grande maioria das infeções (99,6%) são homens, havendo dois casos (0,4%) do sexo feminino.

A DGS aconselha as pessoas que apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, a procurar aconselhamento médico e a evitarem contacto físico direto.

As autoridades de saúde deEspanha e do Brasil anunciaram esta sexta-feira as primeiras mortes Monkeypox nos respetivos países. São os primeiros casos mortais verificados fora do continente africano.