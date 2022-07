Gazprom suspende fornecimento de gás à Letónia

O consórcio russo Gazprom anunciou a suspensão imediata do fornecimento de gás à Letónia, alegando a violação das condições de abastecimento.

“Hoje a Gazprom suspendeu o fornecimento de gás à Letónia devido à violação das condições de abastecimento”, revela o comunicado da empresa.

A decisão ocorre numa altura em que a Gazprom decidiu baixar as entregas de gás russo à Europa, através do gasoduto Nord Stream, alegando necessidade de manutenção das turbinas.

No passado mês de fevereiro, quando começou a nova campanha militar da Rússia contra a Ucrânia, o abastecimento russo correspondia a 55% do total das importações de gás que a Alemanha recebia, um valor que no final de junho baixou para 26%.