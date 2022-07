Rússia rejeita acusações “bizarras” de interferência nas eleições em Itália

Na sua edição de quinta-feira, o diário italiano La Stampa noticiou a possibilidade de ter existido contactos entre Antonio Capuano, um conselheiro para os assuntos internacionais de Salvini, e Oleg Kostyukov, um alto funcionário da embaixada da Rússia em Roma.



Na notícia, segundo divulga a agência italiana ANSA, o La Stampa relata que Moscovo terá indagado sobre a possibilidade de a Liga retirar os ministros do Governo de Draghi.

As ligações de Salvini a Moscovo são fonte regular de controvérsia, em particular desde o início da guerra na Ucrânia, e são apontadas como uma dificuldade do seu partido e dos aliados do Forza Itália e Fratelli d’Italia na campanha legislativa de 25 de setembro.