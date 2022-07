Putin poderá ter contribuído para a queda de Draghi em Itália

A campanha eleitoral italiana para as eleições de 25 de setembro começa com a revelação das relações entre o líder da Liga, Matteo Salvini, e a Rússia de Putin, com novos elementos que deixam dúvidas sobre os bastidores da queda do governo Mario Draghi.

A notícia foi dada pelo jornal 'La Stampa', que examinou documentos dos serviços de inteligência italiano, segundo os quais, no final de maio, um importante funcionário da embaixada russa em Roma, Oleg Kostyukov, pediu a um emissário de Salvini, assessor do líder da Liga para as relações internacionais, Antonio Capuano, se os três ministros da Liga no Executivo estavam "dispostos a renunciar ao governo Draghi".

O jornal italiano demonstrou um interesse fatual de Moscovo na 'desestabilização' de Itália. O diário reconstrói os repetidos contatos da Liga com diplomatas e políticos russos no final de junho, no meio da crise política que levou o presidente da República Mattarella a dissolver as Câmaras, menos de um mês depois, exatamente a 21 de julho.