A cantora norte-americana Kelis acusa Beyoncé de plágio. Em causa está um excerto do famoso tema "Get Along With You" e o novo álbum “Renaissance”, de Beyoncé, que já anda a circular na internet em versão pirata.

Através de dois vídeos publicados na sua página pessoal do Instagram, Kelis diz estar “perplexa com o nível de desrespeito e ignorância de todas as três partes envolvidas”, dirigindo-se a Beyoncé, e aos produtores Pharrell Williams e Chad Hugo.

De acordo com a compositora, a quinta faixa do álbum, "Energy", contém um "sampler" da sua música "Get Along With You", de 1999.