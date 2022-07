Uma vacina contra todo o tipo de coronavírus, incluindo constipações? Pode estar mais perto

O mundo está mais perto de ter uma vacina universal contra o "pan-coronavírus", ou seja, contra a família mais ampla do coronavírus e respetivas mutações. A confirmar-se o sucesso da descoberta, a vacina poderá prevenir a Covid-19 e a constipação comum.



Investigadores do Francis Crick Institute em Londres identificaram um "alvo promissor" no Sars-CoV-2 - o vírus que causa a Covid-19 - que poderá permitir o desenvolvimento de uma vacina para as várias variantes do vírus.

Desenvolver uma vacina que proteja contra uma série de coronavírus diferentes é um enorme desafio, porque esta família de vírus está em constante mutação. Por isso, é possível ficarmos constipados frequentemente e também sermos infetados com diferentes variantes de Sars-CoV-2.

No novo estudo, os cientistas investigaram se os anticorpos que visam a "subunidade S2" da proteína "spike" (espigão) do Sars-CoV-2 também neutralizam outros coronavírus. Os investigadores constataram que após a vacinação de ratos com Sars-CoV-2 S2, os ratos criaram anticorpos capazes de neutralizar uma série de outros coronavírus com origem em animais e humanos.

Os resultados, publicados na revista Science Translational Medicine, são promissores, mas não significam ainda que uma nova vacina está a caminho.

Os investigadores continuam a testar anticorpos S2 contra diferentes vírus e a estudar como a descoberta pode ser integrada com as vacinas atualmente licenciadas.