Sismo de 7,1 registado no norte das Filipinas

Um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter abalou, esta quarta-feira a ilha de Luzon, a mais populosa das Filipinas e onde se encontra a capital, Manila, onde também foi sentido.

As autoridades não deram conta, até ao momento, de vítimas ou danos materiais.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, informou que o hipocentro do terramoto situou-se a 10 quilómetros de profundidade.

A USGS localizou o tremor de terra a cerca de 12 quilómetros a leste da cidade de Dolores, onde vivem cerca de 32.500 pessoas.

As Filipinas situam-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área que acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica mundial, e que é abalada por cerca de sete mil tremores de terra por ano, a maioria deles moderados.