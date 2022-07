Parlamento do Iraque invadido por manifestantes

Centenas de manifestantes, na sua maioria apoiantes do líder xiita iraquiano Muqtada al-Sadr, invadiram esta quarta-feira o Parlamento iraquiano, em protesto contra a nomeação de um novo primeiro-ministro apoiado pelos partidos do Irão.

O Iraque indigita, esta quinta-feira, um novo primeiro-ministro. A chamada Plataforma de Coordenação, uma coligação que conta com o apoio do Irão, nomeou Mohamed al-Sudani para assumir essas funções, mas a decisão está a gerar uma onda de protestos que levou à invasão por parte de centenas de manifestantes que entraram no Parlamento depois de protestarem nas ruas.

Segundo a agência de notícias do Iraque, “os manifestantes entraram, depois de terem ultrapassado a Zona Verde”, uma zona fortificada de Bagdad onde estão instalados muitas embaixadas e edifícios do Governo.

As forças de segurança usaram, inclusive, canhões de água para afastar os manifestantes que, contudo, conseguiram irromper pelo espaço adentro.

Segundo Mahmoud Abdelwahed, repórter da Al Jazeera, os manifestantes eram oriundos de muitas cidades do Iraque e empunhavam cartazes contra os “políticos corruptos e contra a corrupção”, que têm levado o país a uma situação insustentável.

Horas depois o líder religioso Muqtada al-Sadr emitiu uma declaração, no Twitter, pedindo aos seus seguidores "para regressarem em segurança às vossas casas". Só depois, começaram a desmobilizar, sob o olhar atento das forças de segurança.