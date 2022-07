Invasão do Capitólio. Trump investigado pelo Departamento de Justiça

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América está a investigar o ex-Presidente Donald Trump por, alegadamente, ter incitado os manifestantes à invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021, como forma de reverter a derrota nas eleições que deram a vitória ao democrata Joe Biden.

De acordo com uma investigação do jornal norte-americano Washington Post, confirmada por outros meios de comunicação, os investigadores terão procedido à apreensão de vários registos telefónicos com conversas comprometedoras entre Trump, os seus assessores e outras figuras proeminentes da política, além de terem interrogado testemunhas sobre um alegado esquema de organização a envolver falsos eleitores.

Até ao momento, os procuradores optaram por não abrir, formalmente, qualquer investigação criminal sobre Donald Trump que, recorde-se, nega o seu envolvimento no motim, embora se tenha manifestado publicamente a favor dos que perpetraram o ataque ao Capitólio.

Esta investigação acontece numa altura em que a justiça norte-americana, procura esclarecer o papel de figuras publicas e manifestantes neste episódio já considerado como um dos maiores ataques à democracia dos Estados Unidos.

O mesmo jornal assegura que as últimas semanas têm sido férteis em intimações, mandados de busca ou recolha de depoimentos, o que configura um apertar do cerco ao ex-presidente.

Apesar das movimentações terem sido intensificadas, o Departamento de Justiça mantém o silêncio sobre se vai ou não acusar Trump, pela alegada participação na tentativa de anular a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Trata-se de uma situação melindrosa, tendo em conta que uma acusação a um ex-presidente, e neste caso potencial candidato nas eleições de 2024, teria consequências constitucionais e políticas significativas.