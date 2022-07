Filipinas. Pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos em sismo de 7,1

Um forte terramoto causou, pelo menos, quatro mortos e dezenas de feridos no norte das Filipinas, onde se registaram ainda deslizamentos de terra e danos em edifícios.

O terramoto de magnitude 7 na escala de Richter localizou-se na província de Abra, numa zona montanhosa, disse o chefe do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, Renato Solidum.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, informou que o hipocentro do terramoto situou-se a 10 quilómetros de profundidade.



A USGS localizou o tremor de terra a cerca de 12 quilómetros a leste da cidade de Dolores, onde vivem cerca de 32.500 pessoas.

Um terramoto de magnitude 7,7 matou quase duas mil pessoas no norte das Filipinas, em 1990.



As Filipinas situam-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área que acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica mundial, e que é abalada por cerca de sete mil tremores de terra por ano, a maioria deles moderados.





[notícia atualizada às 7h30]