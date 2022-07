Abatido um dos macacos de gangue que tem aterrorizado comunidade no Japão

Caçadores na peugada de um gangue de macacos que já atacaram e feriram mais de 50 pessoas no oeste do Japão conseguiram capturar e matar um dos animais.

Há semanas que as autoridades de Yamaguchi tentam capturar o grupo de macacos, que tem feito manchetes no país depois de levar a cabo uma série de ataques a moradores daquela cidade, deixando a maioria com marcas de dentadas e arranhões.

Na terça-feira à noite, os caçadores especificamente contratados para capturarem o gangue de símios conseguiram atingir um macaco macho com um dardo tranquilizante, nas proximidades de uma escola.

Depois de identificarem o macaco como fazendo parte do gangue, o espécime, com cerca de meio metro de altura e quatro anos de idade, foi eutanasiado.

Os ataques dos macacos começaram há cerca de três semanas, havendo até ao momento 49 feridos a registar. Há residentes que passaram a circular com guardas-chuva e tesouras de poda para se defenderem.

Entretanto, continuam as buscas pelos restantes macacos, como adiantou fonte da autarquia sob anonimato.

"Testemunhas descreveram macacos de diferentes tamanhos e mesmo depois desta captura temos recebido denúncias de novos ataques."

O macaco-japonês é uma espécie comum em várias zonas do país, sendo considerado uma peste nalgumas áreas, por devorar plantações agrícolas e invadir casas. Ainda assim, a série de ataques registados no último mês é pouco comum.