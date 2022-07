Resgates no Mediterrâneo. Mais de mil pessoas aguardam desembarque, incluindo bebé de 20 dias

Um total de 1.035 pessoas, incluindo um bebé de 20 dias, foram resgatadas no Mediterrâneo central nos últimos dias pelos navios humanitários ‘Sea Watch3’, ‘Ocean Viking’ e ‘Geo Barents’ e agora aguardam um porto para desembarcar.

Após as últimas operações, o navio da organização humanitária alemã Sea Watch navega com 439 náufragos a bordo, enquanto o ‘Ocean Viking’, da organização francesa SOS Mediterranée, tem 387 e o ‘Geo Barents’, dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), soma 209 pessoas, segundo referiram as organizações nas redes sociais.

De acordo com a MSF, o último pedido de ajuda feito pelo Alarm Phone, uma linha de apoio a migrantes no mar, levou ao resgate de 20 pessoas que estavam numa “pequena lancha em perigo”.

Metade dos resgatados, que estão a bordo do ‘Geo Barents’, “são menores e o mais novo tem apenas 20 dias de idade”, refere a organização.

“Toda a gente merece estar segura e a nossa equipa vai continuar a prestar assistência às pessoas em perigo”, acrescentou.

Anteriormente, a Sea Watch tinha escrito que “439 pessoas precisavam e tinham direito a um porto seguro para desembarcar”, referindo que estes migrantes sobreviveram à travessia do Mediterrâneo, mas “estão no mar há dias, com temperaturas proibitivas”.

A mensagem da organização alemã foi acompanhada por um vídeo no qual a chefe da missão explica as difíceis condições a bordo após cinco resgates em menos de 26 horas.

A SOS Mediterranée também tem pedido insistentemente às autoridades europeias que permitam o desembarque das 387 pessoas que estão a bordo do ‘Ocean Viking’.

“Muitos estão exaustos e mostram sinais de sofrimento emocional depois de terem passado mais de 10 horas no mar”, referiu.