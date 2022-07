Tiroteio em massa faz "vários mortos" no Canadá, um suspeito detido

Várias pessoas morreram esta segunda-feira num tiroteio em massa em Langley, na província canadiana da Colúmbia Britânica.

A informação foi avançada pela polícia, que confirmou a detenção de um suspeito, alegado autor dos ataques a tiro.

Ao início da manhã, as autoridades emitiram alertas na sequência do que disseram ser "múltiplos tiroteios" no centro de Langley, perto de Vancouver, pedindo aos residentes atenção e que permanecessem longe da área do incidente.

Os ataques tiveram lugar pelas 6h20 da manhã (14h20 em Lisboa).

"Múltiplos tiroteios na baixa de Langley com um incidente a envolver vítimas transeuntes", lia-se numa das mensagens de alerta recebidas pelos habitantes.