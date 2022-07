Protesto de Portugal surte efeito. UE "suaviza" plano de poupança de gás

O plano de emergência que a Comissão Europeia delineou para reduzir o consumo de gás em antecipação do corte no fornecimento pela Rússia, no contexto da guerra da Ucrânia, "está a ser suavizado e flexibilizado pelos Governos da União Europeia".

Espanha e Portugal são dois dos países que mais têm contestado a proposta inicial do executivo comunitário.

A informação está a ser avançada esta segunda-feira pelo "El País", que diz ter tido acesso ao último rascunho do regulamento a ser negociado esta semana em Bruxelas.

A última proposta mantém como objetivo um corte linear e generalizado de 15% no consumo do gás entre 1 de agosto e 31 de março de 2023, mas introduz várias exceções e ajustes, para adaptar as poupanças às necessidades energéticas de cada país.