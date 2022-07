Atirador mata dois sem-abrigo e fere gravemente outros dois em ataque no Canadá

As autoridades também se depararam com duas pessoas gravemente feridas, uma delas uma mulher, que se encontra em estado crítico.

Dois homens morreram na sequência de um tiroteio contra pessoas sem-abrigo em Langley, no oeste do Canadá, no qual duas outras pessoas ficaram gravemente feridas

Por volta das 07:00 horas locais (17:00 em Lisboa), a polícia localizou o suspeito do tiroteio numa rua em Langley e, após um confronto, foi baleado e abatido.

Imagens divulgadas por vários meios de comunicação social mostram bicicletas e mochilas no meio da rua ladeadas por cones sinalizadores da polícia, tal como um carro da polícia com pelo menos nove marcas de balas no para-brisas e na janela do condutor.

[notícia atualizada às 22h58]