​Apoio à Rússia pode custar liderança a Xi Jinping, diz autora de “A mais breve História da China”

Com mais ou menos conhecimento sobre a China e a Rússia, ninguém consegue imaginar o rompimento da “amizade sem limites” destes dois países, por causa do apoio à guerra na Ucrânia. Mas a maior economia do mundo também tem pontos fracos, e o Presidente chinês, Xi Jinping, sabe disso.



A China jamais colocará em risco a posição atual de liderança no comércio global, garante Linda Jaivin, autora de “A mais breve História da China” (Ed D.Quixote). “A liderança chinesa atual está a ser muito cautelosa para evitar eventuais sanções por ajudar a Rússia”, diz. Exemplo disso são as medidas que têm sido tomadas, como o fortalecimento da moeda chinesa usada no comércio internacional, “para garantir que as sanções à Rússia não os afetam”.

Para esta sinóloga, “no fundo, a China não está assim tão comprometida com a Rússia que se deixe prejudicar”.

As consequências do conflito na Europa dependem muito de variáveis ainda desconhecidas, como a duração desta guerra. Mas na China há uma data que é certa, o congresso do Partido Comunista, marcado para o outono. Muitos apostam que Xi Jinping se prepara para estender a liderança, mas a atualidade pode alterar-lhe os planos, como aconteceu em Inglaterra com Boris Johnson ou em Itália com Mário Draghi.

Linda Jaivin defende que se deve olhar para o passado da China, ele mostra-nos “que os regimes são vulneráveis a certas coisas, uma delas é a perceção de corrupção. É o que mais motiva os protestos e se existe algum indício de corrupção nas ligações com a Rússia, isso não vai cair bem”.

No congresso do partido vai estar ainda em causa a sucessão. “Xi Jinping permitiu a ele próprio um terceiro e um quarto mandato… Vamos ver o que acontece em novembro, mas entrou num jogo difícil, porque as dificuldades de sucessão já fazem parte da história. Se as pessoas perceberem que a aliança com a Rússia ameaça a posição da China no mundo, terá consequências no próximo mandato de Xi Jinping”, defende esta sinóloga.