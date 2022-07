Covid-19: Presidente Joe Biden sente-se “muito, muito melhor”

“É a variante BA.5, mas graças a Deus as nossas vacinas e terapêuticas funcionam bem contra ela, e é por isso que penso que o Presidente está a ir bem”, cita a AFP.

Segundo aquela agência de notícias, Ashish Jha disse à estação televisiva CBS que o líder norte-americano foi infetado com uma variante altamente contagiosa do novo coronavírus, que está espalhada por todo o país.

O Presidente do Estado Unidos, Joe Biden, sente-se "muito, muito melhor" depois de na quinta-feira ter testado positivo ao novo coronavírus, adiantou hoje o responsável pela resposta à covid-19 da Casa Branca, noticia a AP.

Os sintomas do Presidente norte-americano são, segundo funcionários da administração, ligeiros porque Joe Biden tomou quatro doses de vacina anti-Covid e começou a tomar o medicamento antiviral Paxlovid após ter sido infetado.

O médico do presidente, Kevin O’Connor, no sábado, na ultima atualização sobre o estado do Presidente, afirmou que Joe Biden tinha corrimento nasal e tosse, que se tornaram “menos problemáticos”, e que o Presidente estava agora a sentir dores de corpo e uma dor de garganta.

Jha prometeu que a Casa Branca continuará a dar atualizações sobre o estado do Presidente e se ele poderia vir a ter sintomas a longo prazo.

“Pensamos que é realmente importante para o povo americano saber o que o seu Presidente está a fazer. Obviamente que se ele tiver sintomas persistentes, se algum deles interferir com a sua capacidade de desempenhar as suas funções, revelaremos isso cedo e frequentemente com o povo americano”, cita a AP.

No entanto o responsável disse acreditar que o estado de Joe Biden vai evoluir como “em muitos americanos que se vacinaram, fizeram dois reforços, e que foram tratados com as mesmas ferramentas”.