Bolsonaro apresenta candidatura contra “comunismo” de Lula

O líder brasileiro assumiu a candidatura às eleições presidenciais de 02 de outubro durante a convenção Partido Liberal que reuniu cerca de 10.000 apoiantes, maioritariamente vestidos com as cores da bandeira do Brasil, um símbolo que foi “capturado” pela campanha do Presidente brasileiro.



No evento no pavilhão desportivo do Maracanazinho no Rio de Janeiro, terra natal de Bolsonaro, marcaram presença vários ministros do Governo e figuras políticas, tais como o ex-Presidente Fernando Collor de Mello, o ex-jogador de futebol e senador Romário, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ainda a dupla sertaneja Mateus e Cristiano que cantaram o hino da campanha.

O general de reserva do exército Walter Souza Braga Netto foi também confirmado como o candidato a vice-Presidente.

Bolsonaro deu a primeira palavra à sua mulher Michelle, que numa mensagem com um tom altamente religioso recordou o ataque de que Bolsonaro foi vítima há quatro anos e elogiou as qualidades do seu marido, do qual ela disse “ele é o escolhido de Deus” para liderar o Brasil.

Durante o seu discurso, Bolsonaro piscou o olho ao voto das mulheres e aos nordestinos, uma região que maioritariamente apoia Lula.