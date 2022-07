Peru. Explosão de fogo-de-artifício faz cinco mortos e seis feridos

Cinco pessoas, incluindo uma criança, morreram e seis ficaram feridas num incêndio causado pela explosão de fogo-de-artifício num distrito da capital do Peru, Lima, avançou o ministro da Saúde peruano, Jorge López.

Lopez disse que dois dos feridos têm queimaduras graves, afetando cerca do 70% do corpo, e que foram transferidos de imediato para o hospital do distrito de Ate para receberem tratamento médico.

O incêndio deflagrou numa casa, que também funcionava como loja e armazém de fogo-de-artifício, após uma explosão na tarde de sexta-feira.

Várias unidades dos bombeiros chegaram ao local para controlar as chamas e, ao entrar, confirmaram a morte de cinco pessoas, uma delas aparentemente uma menina que morava na casa.

Um bombeiro, Giovanni Jacome, disse à televisão pública peruana RPP Noticias que "o número de vítimas pode aumentar”.

“Continuamos as operações de busca e salvamento, mobilizámos uma unidade que nos vai iluminar melhor", sublinhou. A zona não tem de momento iluminação pública, uma vez que foi cortado o fornecimento de eletricidade, para evitar um curto-circuito.

O incêndio afetou uma área de cerca de 500 metros quadrados com várias casas, num bairro pobre da zona leste da capital peruana, disse Jácome.

Nesta época do ano, as festas com fogos de artifício são populares no Peru devido ao aniversário nacional, que é comemorado em 28 de julho, e a outras comemorações regionais em agosto.