Kiev relata ataque russo a porto de Odessa, essencial para a exportação de cereais

"O inimigo atacou o porto marítimo comercial com mísseis de cruzeiro Kalibr. Dois mísseis foram intercetados pelas defesas ucranianas, enquanto dois atingiram a infraestrutura do porto", informaram fontes ucranianas de Odessa, citadas pelo portal oficial Ukrinform, de Kiev.

Aquele portal destaca o papel fundamental daquele porto para a exportação de cereais, designadamente no acordo assinado, sexta-feira, em Istambul, para o desbloqueio dos cereais nos portos ucranianos.

A Ucrânia e a Rússia assinaram esta sexta-feira acordos separados com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do mar Negro.

Numa cerimónia realizada no Palácio Dolmabahçe, na cidade turca de Istambul, com a parceria da Turquia e da ONU, foram assinados dois documentos - já que a Ucrânia recusou assinar o mesmo papel que a Rússia - devendo o acordo vigorar durante quatro meses, sendo, no entanto, renovável.