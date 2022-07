Luz misteriosa provoca “momento Stranger Things” e assusta uma cidade

Afinal, o que se passou em Mildura?

Aquilo que para alguns parecia ser o fim do mundo era, na verdade, a luz de uma quinta de canábis para fins medicinais que... não fechou as persianas.

Um representante do grupo Cann Group, pioneiro no negócio do cultivo e manufatura da planta, revelou que as luzes servem para aumentar o crescimento da plantação. Quando anoitece, recorrem ao uso de persianas automáticas para evitar poluição luminosa e não chamar à atenção dos vizinhos.

Naquela quarta-feira, o sistema não funcionou. Como o céu estava nublado, as luzes acabaram por criar um efeito “pôr-do-sol em esteroides”, capaz de ser avistado a quilómetros das instalações. Segundo o CannGroup, a situação ficou resolvida no espaço de uma hora.

A situação causou pânico entre a população de Mildura. Alguns habitantes chegaram a questionar se a misteriosa luz não seria o apocalipse, mas as dúvidas rapidamente foram dissipadas pela empresa responsável pela plantação.



Na Austrália, a produção de canábis para fins medicinais foi legalizada em 2016. Existem poucas áreas de cultivo pelo país, e todas são secretas, por motivos de segurança.