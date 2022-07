Liz Truss parte como favorita ao lugar de Boris Johnson na corrida contra Rishi Sunak

Um dia após a votação partidária que elegeu os dois finalistas para a disputa da liderança dos conservadores , cujo resultado será anunciado em 05 de setembro, a pesquisa indica uma vantagem de Truss, com 62% das preferências, contra 38% do seu rival.

A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, parte como favorita na fase final da 'corrida' a Downing Street, contra o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, segundo uma sondagem publicada esta sexta-feira pelo instituto YouGov, no Reino Unido.

“Se olharmos para todas as sondagens e para aquilo que elas nos dizem, é bastante claro que sou a pessoa mais bem colocada para vencer [o líder da oposição] Kier Strammer nas próximas eleições”, previstas para finais de 2024, disse no canal LBC.

Já Liz Truss, em entrevista ao "Daily Mail", destacou a sua abordagem “enraizada em valores conservadores” e prometeu uma redução imediata da carga fiscal no país, a mais alta “em 70 anos”.

Depois da votação partidária de quarta-feira, que deixou como finalistas Sunak e Truss, os cerca de 180.000 membros do partido têm até 05 de setembro para tomar uma decisão sobre quem sucederá a Boris Johnson na liderança conservadora, numa solução política que permite ao partido manter-se no poder no Reino Unido.

Até há alguns meses, o antigo ministro das Finanças britânico Rishi Sunak era visto como o herdeiro natural de Boris Johnson, que elogiava a sua lealdade e as suas competências governativas.

Mas Sunak tornou-se uma das vozes mais críticas do primeiro-ministro, quando este se viu envolvido numa longa série de escândalos, tornando-se assim um pretendente ao cargo não pela sucessão natural, mas pelo confronto com o passado recente da liderança conservadora.