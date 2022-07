Acordo para desbloquear cereais é “farol de esperança", diz Guterres

Os acordos para desbloquear os cereais da Ucrânia, assinados esta sexta-feira, são um “farol de esperança” em tempos de guerra, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, na cerimónia realizada em Istambul na Turquia.

António Guterres destaca a importância que o entendimento alcançado entre russos e ucranianos, com mediação turca, tem para o combate à fome no mundo.

"Hoje há um farol de esperança no Mar Negro, um farol de possibilidades, de alívio, num mundo que precisa disto mais do que nunca", declarou no seu discurso em Istambul.



O secretário-geral da ONU, que desde o início da guerra já se reuniu com os presidentes da Rússia e da Ucrânia, espera que o acordo sobre cereais seja um primeiro passo e uma janela de esperança para a paz no Leste da Europa.

António Guterres agradeceu à Turquia e destacou o facto de ucranianos e russos terem conseguido "ultrapassar obstáculos" na questão da exportação de cereais a partir dos portos ucranianos no Mar Negro.

[em atualização]