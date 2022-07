Acordo entre Moscovo e Kiev para desbloquear exportações de cereais é assinado hoje

O acordo para permitir as exportações de cereais bloqueados nos portos ucranianos será assinado na hoje em Istambul, com a presença de representantes da Ucrânia e Rússia, do Presidente turco e do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Segundo anunciou a presidência turca em comunicado na quinta-feira ao final do dia, a cerimónia de assinatura do acordo do envio de cereais, terá lugar no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, às 16:30 locais (14:30 de Lisboa).

Para tentar desbloquear a exportação dos cereais russos e ucranianos retidos devido à guerra na Ucrânia, e assim evitar uma crise alimentar global, a metrópole turca foi palco na semana passada de uma reunião de peritos militares da Rússia, Ucrânia e Turquia e de representantes da ONU.

As negociações continuaram nos últimos dias, por videoconferência, segundo afirmou quinta-feira o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrei Rudenko.