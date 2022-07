Três mortos na largada de touros anual de Valência

Nas últimas 24 horas, morreram três homens na sequência de ferimentos causados durante as famosas bous al carrer (largadas de touros), na região de Valência.

Um homem de 56 anos faleceu com um traumatismo craniano, após ter estado internado durante nove dias. A vítima deu entrada no Hospital de Valência depois de ter sido “colhido” por um touro, em Picassent, no sul de Valência.

Outro homem, de 50 anos, não sobreviveu aos ferimentos e morreu pouco após ter dado entrada nas urgências do hospital. O incidente ocorreu em Meliana, no norte da cidade.

A última vítima tratava-se de um turista francês de 64 anos, que foi ferido enquanto assistia à largada de touros no município de Pedreguer.

Os acidentes consequentes das largadas de touros em Espanha são frequentes, sendo que, apenas na região de Valência, terão morrido 20 pessoas nos últimos oito anos.