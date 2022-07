Organização internacional pede à Ucrânia que não descure “luta contra a corrupção”

Na Ucrânia, os últimos dias, têm sido fartos em destituições nos serviços de segurança. Depois de Zelenskiy anunciar, na segunda-feira, a demissão de Iryna Venediktova, procuradora-geral do país, e de Ivan Bakanov, chefe do serviço de Segurança Interna, na terça-feira foi a vez de mais 28 funcionários serem destituídos por alegado "desempenho insatisfatório de funções".

Em declarações à Renascença, Kateryna Ryzhenko, da organização anticorrupção Transparency International na Ucrânia, não se mostra surpreendida com a demissão da procuradora-geral ucraniana que, recorda, foi um entrave nas investigações de casos de corrupção.

“Infelizmente, a procuradora-geral usava a sua posição para influenciar o decorrer dos casos de corrupção com altas figuras. Havia, inclusive, um caso com um membro da administração do Presidente, Oleh Tatarov, em que a procuradora-geral e o seu adjunto fizeram com que o caso desaparecesse”, refere a responsável.

A Transparency International apela, por isso, à nomeação definitiva de um procurador-geral “imparcial e independente”. Kateryna Ryzhenko lembra igualmente que Oleksiy Symonenko, o novo procurador-geral interino da Ucrânia, também dificultou o sucesso de medidas anticorrupção.