Gás russo regressa ao gasoduto Nord Stream

O gasoduto Nordstream 1, que fornece gás natural à Europa, a partir da Alemanha, acaba de retomar o fornecimento após ter estado encerrado dez dias para manutenção de uma turbina. A informação é avançada pela agência de notícias France Press, que cita fonte da Gazprom, a gigante russa de gás.

No mês passado, as entregas de gás através do gasoduto foram reduzidas em cerca de 60%.

Segundo a agência de notícias alemã DPA, a operadora do gasoduto, a Nord Stream AG, disse que o fluxo de gás recomeçou, mas que o volume levaria algum tempo a aumentar.

De acordo com a empresa alemã que gere a infraestrutura, o volume corresponde a cerca de 40% da capacidade máxima.

Um corte total do gás russo pode significar uma nova quebra de 1,5% à economia europeia. Um problema que, para a Comissão Europeia, não é apenas dos países dependentes do fornecimento de Moscovo, mas de todos.

Para evitar males maiores, a Comissão Europeia quer que todos os países cortem no consumo de gás, já a partir do dia 1 de agosto, e apela à solidariedade dos que estão menos expostos aos fornecimentos russos.

“Todos os Estados-membros vão sofrer as consequências”, adverte a presidente da Comissão Europeia.