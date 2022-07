Bannon não apresentou defesa no julgamento nos EUA por desobediência

O ex-estratega de Donald Trump, Steve Bannon, não testemunhou nem apresentou provas em sua defesa no julgamento por desobediência criminal à intimação da comissão parlamentar que investiga o assalto ao Capitólio.

Perante o tribunal, o advogado Evan Corcoran argumentou hoje que o Departamento de Justiça não ofereceu provas suficientes para justificar a condenação criminal do arguido, depois de este ter ignorado a intimação para fornecer informações até 07 de outubro de 2021 e testemunhar até 14 desse mês sobre o assalto ao Capitólio.

Steve Bannon declarou-se inocente do crime de desobediência ao Congresso e Corcoran informou o juiz Carl Nichols de que ele não iria testemunhar nem seriam apresentadas provas de apoio à defesa, visto que o ónus da prova está na acusação.

"O arguido, sr. Bannon, compreende que tem o direito de testemunhar em sua defesa, e quis fazê-lo desde o dia em que foi acusado", afirmou o outro advogado de defesa, David Schoen, citado pela CNN.

No entanto, disse, ele não poderia usar as suas justificações visto que estas foram consideradas inadmissíveis em tribunal. Schoen lembrou que Bannon acreditara não poder cooperar com a comissão parlamentar por estar sob a alçada do "privilégio executivo" imposto por Donald Trump, e que este levantou dias antes do início do julgamento.

Corcoran argumentou que o líder da comissão parlamentar, Bennie Thompson, deveria ter sido compelido a testemunhar no caso contra Bannon. Schoen disse que a ausência desse testemunho prejudicou a defesa do arguido.

O interesse da comissão em Steve Bannon deveu-se ao seu trabalho junto de Trump quando este ocupava a Casa Branca, os laços que manteve com o ex-presidente e o que disse no seu podcast, "War Room", no período que antecedeu o ataque ao Capitólio.

Os 14 elementos do júri só ouviram testemunhas da acusação e só terão de analisar as provas submetidas pela procuradora Amanda Vaughn. Foram instruídos a desligarem da comunicação social no resto do dia, visto que a oitava audiência pública sobre o assalto ao Capitólio decorrerá hoje em horário nobre.

No último dia do julgamento, receberão instruções sobre como considerar o caso e vão ouvir as declarações de encerramento da acusação e da defesa, antes de iniciarem deliberações.

Se for considerado culpado, Steve Bannon enfrenta uma pena mínima de trinta dias e máxima de um ano de prisão para cada uma das duas acusações, bem como multas entre 100 e 100 mil dólares.