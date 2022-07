Sucessor de Boris Johnson. Dois candidatos finais serão conhecidos esta quarta-feira

Os deputados do Partido Conservador britânico votam esta quarta-feira pela última vez em quem desejam que substitua Boris Johnson à frente do partido e do Governo, reduzindo para dois o número de candidatos ao lugar deixado vago no início do mês com a renúncia do primeiro-ministro.

Depois de Kemi Badenoch ter sido eliminada da corrida ontem, restam o atual chanceler do Tesouro, Rishi Sunak, a ministra de Estado para a Política Comercial, Penny Mordaunt, e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss.

Sunak, que ontem conquistou 118 deputados conservadores, mantém-se à frente na corrida, com Mordaunt e Truss em luta pelo segundo lugar na ronda final -- após conquistarem 92 e 86 votos respetivamente.

A votação desta quarta-feira está marcada para entre as 13h e as 15h, esperando-se o anúncio dos resultados por volta das 16h. A mulher que irá disputar a liderança com Sunak será aquela que conseguir atrair mais votos dos 59 ontem depositados em Badenoch.

Citado pela BBC, um dos apoiantes da deputada afastada da corrida, Ben Bradley, diz que estes poderão "seguir em todas as direções" e que ele próprio ainda não decidiu em quem vai votar esta tarde.

Um inquérito de opinião do YouGov junto dos 725 membros do Partido Conservador no início da semana sugeria que, no braço de ferro final, Sunak pode perder tanto para Mordaunt como para Truss. A sondagem indica uma vitória da ministra de Estado com 51% dos votos contra 37% para Sunak e uma vitória de Truss com 54% contra 35% para o chanceler do Tesouro.

Durante o verão, os militantes do Partido Conservador serão chamados a escolher entre os dois derradeiros candidatos que saírem vitoriosos da votação desta tarde.

Não se conhece a verdadeira dimensão da militância conservadora no Reino Unido atualmente, mas em 2019, na última corrida à liderança do partido, eram cerca de 160 mil pessoas.

O site do partido indica que todos deverão receber os boletins de voto em papel por correio entre 1 e 5 de agosto. O prazo para votarem, por correio ou online, termina às 17h de 2 de setembro, esperando-se o anúncio do vencedor a 5 de setembro.