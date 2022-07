Sismo de magnitude 5,8 ao largo da Indonésia, sem alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter ocorreu no mar ao largo da ilha indonésia de Samatra, no sul do país, avançou a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia, esta quarta-feira.

Segundo um comunicado da agência, o abalo aconteceu a cerca de 16 quilómetros de profundidade, com o epicentro situado 68 quilómetros a sudoeste da cidade costeira de Bengkulu, que conta com mais de 300 mil habitantes.

A agência indicou que, apesar do sismo ter ocorrido perto da costa, não reúne as condições necessárias para gerar um tsunami.

O arquipélago indonésio, que inclui a ilha de Timor, dividida entre Timor-Leste e a Indonésia, fica no Anel de Fogo do Pacífico, onde o encontro de placas tectónicas causa alta atividade sísmica.

Em 27 de maio, o Serviço de Alerta de Tsunami do Pacífico decretou um aviso de tsunami – retirado poucas horas depois – para os países banhados pelo Índico por causa de um sismo de magnitude 6,1 ao largo da costa de Timor-Leste.

O abalo ocorreu a uma profundidade de 51,4 quilómetros ao largo da ponta leste de Timor-Leste.

Em fevereiro, um terremoto de magnitude 6,2 no norte de ilha de Samatra matou pelo menos oito pessoas.

Em 2004, um terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa de Samatra e desencadeou um tsunami que matou 220 mil pessoas em toda a região, incluindo cerca de 170 mil na Indonésia.