Reino Unido ultrapassa os 40 graus pela primeira vez

Esta é a primeira vez que o país chega a uma temperatura superior a 40ºC, com o recorde anterior a ter sido registado a 25 de julho de 2019, quando os termómetros chegaram aos 38,7 graus registados em Cambridge, no leste da Inglaterra.

O Reino Unido bateu esta terça-feira o seu recorde de temperatura, com os termómetros a registarem provisoriamente 40,2 graus centígrados no aeroporto de Heathrow, nos arredores de Londres.

“Investigações conduzidas aqui demonstraram que é virtualmente impossível para o Reino Unido chegar aos 40ºC num clima sem interferências. Mas as alterações climáticas, com a ajuda dos gases com efeitos de estufa tornaram estas temperaturas extremas possíveis”, disse, acrescentando que, se os níveis de emissões continuarem como estão, o país terá vagas de calor como esta a cada três anos.

Eram apenas 11h47, quando o instituto meteorológico britânico Met Office anunciou um primeiro recorde de temperatura em Surrey. Uma hora depois foi anunciado que os 40 graus Celsius tinham sido ultrapassados pela primeira vez, com um aviso de que as temperaturas estão ainda a subir.

Esta segunda-feira, pela primeira vez, a British Health Security Agency emitiu um alerta de nível 4, o nível mais alto, que corresponde a uma emergência nacional, alertando para os riscos que o calor representa mesmo para os jovens e saudáveis.

As temperaturas registadas ontem eram já as mais altas deste ano, chegando aos 38,1 graus centígrados no leste de Inglaterra - a terceira alguma vez registada até então. Pelas 13h00 de hoje, as seis temperaturas mais altas no Reino Unido estavam todas acima dos 39ºC.