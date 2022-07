Desmembrados e decapitados. Confrontos em prisão do Equador causam 13 mortos

Pelo menos 13 presos morreram e outras dois ficaram feridos na segunda-feira, durante confrontos na prisão de Bellavista, na cidade de Santo Domingo de los Tsáchilas, no centro-norte do Equador, avançaram as autoridades penitenciárias.

O Ministério Público do Equador já iniciou uma investigação sobre os confrontos, nos quais algumas das vítimas terão sido desmembradas e decapitadas, segundo imagens que circulam nas redes sociais.

Familiares das vítimas dizem que os confrontos começaram num setor de “segurança mínima”, atacado por presos de uma outra secção.

A Secretaria de Direitos Humanos do Equador disse estar a dar apoio psicológico aos familiares.

Esta é a segunda vez que se verificam confrontos mortais este ano na prisão de Santo Domingo, a cerca de 80 quilómetros da capital Quito.

Em maio, 44 presos morreram e 10 ficaram feridos durante confrontos entre grupos rivais, levando a Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, a pedir uma reforma do sistema de justiça penal e prisional do Equador.

Cerca de 400 reclusos foram mortos nos últimos dois anos em confrontos entre organizações rivais com ligações ao narcotráfico e que disputam o controlo interno das prisões do Equador, e que contam com ramificações dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, segundo as autoridades.

Em outubro, a Agência Técnica do Sistema Nacional de Reabilitação Social do Equador definiu um plano de trabalho para reforçar o sistema prisional.

Em setembro, o Presidente, Guillermo Lasso, declarou estado de emergência no sistema prisional, para realizar melhorias nos centros de reabilitação social e lidar com a sobrelotação e a violência nas prisões.