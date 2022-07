Brasil vai ter número recorde de eleitores nas presidenciais de outubro

De acordo com o presidente do TSE, Edson Fachin, os números são “efetivamente impressionantes” e demonstram “a pujança cívica da cidadania”, uma vez que os dados revelam “o maior eleitorado cadastrado da história brasileira”.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um relatório no qual indicava que no próximo dia 02 de Outubro, quando se realiza a primeira volta para eleger o Presidente, governadores, deputados federais e regionais e um terço dos senadores.

O eleitorado brasileiro será distribuído pelos 5.570 municípios do país e nos consulados de 181 cidades no estrangeiro.

Verificou-se também um aumento de 23,8% entre os maiores de 70 anos, com 14,8 milhões de pessoas nesta faixa etária elegíveis para votar, representando 9,5% do total do eleitorado elegível.

O recorde deve-se também ao aumento de 39,21% do número de eleitores no estrangeiro, que desta vez terão 697.078 pessoas elegíveis para votar no estrangeiro.

As mulheres, com 52,6% (82,3 milhões) representam a maioria do eleitorado no Brasil, enquanto as pessoas com o ensino secundário completo (41,1 milhões) estão na liderança quando se considera o grau de escolaridade, com 22,97% do eleitorado.

Para as eleições presidenciais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder da oposição, lidera todas as sondagens de intenção de voto com vantagem sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro, que procurará a reeleição.