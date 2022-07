UE aprova negociações de adesão com Albânia e Macedónia do Norte

Os Estados-membros da União Europeia aprovaram esta segunda-feira a abertura de negociações para a integração da Albânia e da Macedónia do Norte, disse o primeiro-ministro checo, Petr Fiala.

Um dia após a assinatura de um protocolo com Albânia e Macedónia do Norte para eliminar os últimos obstáculos à adesão, Fiala, cujo país assume a presidência semestral rotativa da UE, indicou em mensagem no Twitter que os 27 Estados-membros "acabam de dar o seu acordo à abertura de negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte".

"Ultrapassámos uma nova etapa importante para a aproximação dos Balcãs ocidentais à UE", acrescentou o chefe do Governo checo, após uma reunião em Bruxelas.