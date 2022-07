Mais de 70 organizações pedem à ONU responsabilidades na "invasão de Melilla"

As organizações pretendem ainda a visita dos relatores da ONU ao local dos eventos para recolher informações e promover um diálogo com os dois governos com vista a “serem adotadas as medidas necessárias para que esses incidentes não se repitam”.

Os signatários reconhecem que os Estados têm o direito de exercer jurisdição sobre as suas fronteiras, mas sublinham que têm de respeitar as suas obrigações de direitos humanos, em particular as obrigações relativas ao direito à vida e à integridade física de migrantes e refugiados.

Cerca de 2.000 pessoas tentaram, em 24 de junho, entrar de forma ilegal no enclave espanhol de Melilla, a partir de Marrocos, e pelo menos 130 conseguiram, mas foram levadas para um centro de acolhimento temporário. O incidente provocou 23 mortos, segundo os números oficiais, mas as organizações em causa garantem ter sido pelo menos 37.