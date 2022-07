Portuguesa morre após queda de mais de 20 metros no norte de Espanha

Uma jovem portuguesa faleceu, ao final da tarde de sábado, após uma queda de mais de vinte metros na Rota de Cares, no Parque dos Picos da Europa, no norte de Espanha. De acordo com o relato feito por locais ao jornal espanhol “El Comércio”, a vítima encontrava-se com o marido quando se apoiou numa cerca que limitava o caminho para o leito do rio e que cedeu. O homem desceu de imediato a escarpa para ajudar a companheira, enquanto o resto do grupo que os acompanhava chamou os serviços de emergência. Quando as equipas de resgate chegaram ao local, já tinham conseguido arrastá-la até à margem e estavam a realizar manobras de reanimação. No entanto, mesmo com ajuda médica não foi possível salvá-la.