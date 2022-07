Oito mortos na queda de avião de carga ucraniano na Grécia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano confirmou a identidade das oito vítimas, todas ucranianas. "A causa preliminar do acidente é a falha de um dos motores", declarou um porta-voz, Oleg Nikolenko, no Facebook.

Oito tripulantes ucranianos de um avião de carga Antonov morreram quando o avião, que transportava material militar com destino ao Bangladesh, se despenhou na Grécia no sábado à noite, declarou o ministro da Defesa sérvio.

Denys Bohdanovytch, diretor-geral da Meridian, afirmou igualmente ao canal de televisão alemão Deutsche Welle que todos os membros da tripulação eram ucranianos.

O ministro da Defesa sérvio afirmou que o fornecimento de armas tinha sido acordado com o Ministério da Defesa do Bangladesh "em conformidade com as regras internacionais".

"Infelizmente, alguns 'media' especularam que o avião transportava armas destinadas à Ucrânia, mas é totalmente falso", acrescentou, em conferência de imprensa.

Daca confirmou que era o destino de chegada deste carregamento, "obuses de morteiro de treino comprados na Sérvia para o exército e a guarda fronteiriça do Bangladesh", segundo o gabinete de relações públicas do exército.

O acidente ocorreu no sábado à noite a cerca de 23 quilómetros de Kavala.

Os vídeos partilhados por testemunhas nas redes sociais mostraram imagens do avião com uma bola de fogo antes de cair no solo.

Os habitantes locais foram proibidos de se deslocarem para a zona do acidente até à limpeza dos destroços e das munições que não explodiram.

O aparelho tinha partido de Nis (no sul da Sérvia), transportando armas, cujo exportador era a companhia sérvia privada Valir, segundo Nebojsa Stefanovic.

Um responsável dos bombeiros gregos, Marios Apostolidis, declarou aos jornalistas que "bombeiros com equipamentos especiais e instrumentos de medição aproximaram-se do ponto de impacto do avião e examinaram a fuselagem e outras partes espalhadas pelos campos".

Peritos em armas biológicas e químicas do exército grego passaram o local a pente fino e deram "luz verde" às equipas de socorros para avançaram, informou o canal ERT.

Dois bombeiros tiveram de ser transportados para o hospital por dificuldades respiratórias causadas por fumos tóxicos.

Vai ser aberto um inquérito para determinar as causas do acidente.