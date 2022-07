Duas embarcações com 20 migrantes detetadas em Itália pela Polícia Marítima

Duas embarcações com 20 migrantes a bordo a navegar a sudoeste da ilha Sardenha foram detetadas este fim de semana por elementos da Polícia Marítima em missão em Itália, no âmbito da Operação "Themis" da Agência Frontex. .

Em comunicado, hoje divulgado, a Polícia Marítima explica que a embarcação suspeita de migração irregular foi detetada na sexta-feira durante uma ação de patrulhamento, com 15 tripulantes a bordo que, ao aperceberem-se da aproximação dos elementos da polícia, colocaram-se em fuga em direção a terra.

À chegada a terra, os tripulantes da embarcação terão desembarcado numa zona de difícil acesso, ficando isolados, tendo os elementos da Polícia Marítima confirmado que se tratavam de 15 migrantes. .

Os elementos da polícia mantiveram os migrantes no local até à chegada dos elementos da Guardia di Finanza que encaminharam e acompanharam a embarcação com os 15 migrantes até ao porto de Sant"antioco.

No decorrer de uma outra ação de patrulhamento, os elementos da Polícia Marítima detetaram e intercetaram no sábado outra embarcação suspeita de migração irregular, que se encontrava à deriva com cinco tripulantes a bordo, também a sudoeste da ilha Sardenha.

À chegada junto da embarcação, os elementos da Polícia Marítima confirmaram cinco migrantes a bordo, tendo procedido ao reboque da embarcação, após indicações das autoridades locais, até ao porto de Sant"antioco, onde aguardar pela Guardia di Finanza.

Desde meados de junho, a Polícia Marítima integra a Operação "Themis" da Agência Frontex, a sua sexta participação, com a missão de controlo e vigia das fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia e de órgão de polícia e de polícia criminal.