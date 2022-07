Espanha oferece viagens de comboio. Turistas portugueses incluidos

O Governo espanhol anunciou, esta semana, um novo pacote de medidas económicas, concebido para amenizar o peso da inflação na carteira da população.

Entre as novidades fiscais, é anunciado um desconto de 100% em todas as viagens de comboio suburbanas e de média distância, até 300 quilómetros, na empresa ferroviária estatal, Renfe.

Esta iniciativa terá início no dia 1 de setembro deste ano e permanecerá em vigor até ao final do ano, não colocando em causa o desconto de 30% em todos os transportes públicos, anunciado no mês passado.

Pedro Sanchéz, Presidente do Governo espanhol, garante à população que tem “plena noção das dificuldades diárias que a maioria das pessoas sente” devido à escalada da inflação.

Os descontos de 100% nas viagens de comboio serão aplicáveis ao povo espanhol. Os turistas estrangeiros também poderão usufruir da borla durante as suas visitas ao país vizinho.

“Esta medida procura o incentivo ao uso dos transportes públicos, assim como garantir que as viagens diárias sejam seguras, confiáveis, confortáveis, económicas e sustentáveis perante o aumento extraordinário dos preços da energia e dos combustíveis”, avança a ministra dos Transportes, Mobilidade e Agenda Pública, em comunicado.