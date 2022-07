Com Biden em visita ao Médio Oriente, Irão apresenta divisão naval com porta-drones

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o Presidente Biden inicia a sua primeira visita a Israel, país com o qual Washington assinou, na quinta-feira, uma parceria estratégica contra Teerão.

"Drones de todos os tipos, produzidos pelo exército e pelo Ministério da Defesa, sobrevoaram as águas do Oceano Índico para demonstrar as suas capacidades", acrescentou a mesma fonte, mostrando imagens de drones a descolar de um navio militar.

Joe Biden também participou, em Israel, numa apresentação das capacidades de defesa antimísseis do país, incluindo um novo dispositivo de resposta a laser contra drones, o 'Iron Beam'.

"Dada a atitude agressiva do sistema de dominação [dos Estados Unidos e dos seus aliados, nomeadamente de Israel], é necessário aumentar a nossa capacidade de defesa", indicou, na televisão, o comandante do exército iraniano, Abdolrahim Moussavi, durante a inauguração da nova divisão naval.

Washington impôs, em outubro de 2021, sanções contra o programa de drones do Irão, acusado de fornecer essas armas aos seus aliados do Médio Oriente, como a organização fundamentalista islâmica Hezbollah do Líbano, o movimento político-religioso huthis, no Iémen, e o movimento palestiniano Hamas, em Gaza.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse, na segunda-feira, que o Irão também vai entregar "centenas de drones" à Rússia, que está paralisada na Ucrânia face à resistência do exército ucraniano no leste do país.

Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hussein Amir-Abdollahian, descartou as acusações de Sullivan, considerando-as "infundadas", durante uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.