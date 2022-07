China recusa ficar em segundo plano face a visita de Biden ao Médio Oriente

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China rejeitou esta sexta-feira ficar "em segundo plano" no Médio Oriente, acusando o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de estar a visitar a região para reafirmar a liderança norte-americana.

"O Médio Oriente não é o quintal de nenhum outro país e não existe nenhum vácuo na região", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, numa conferência de imprensa hoje realizada em Pequim.

"Fizemos esforços incansáveis e desempenhámos um papel fundamental na salvaguarda da paz, na promoção do desenvolvimento e na resolução justa e equitativa de questões importantes na região", reivindicou Wang, acrescentando que "a China está pronta para trabalhar com a comunidade internacional para continuar a desempenhar um papel positivo na conquista da paz e do desenvolvimento no Médio Oriente".