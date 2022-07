Candidatos à sucessão de Boris Johnson enfrentam-se em debate televisivo

Os cinco candidatos que estão na corrida para substituir Boris Johnson vão estar frente a frente esta sexta-feira, no primeiro de três debates na televisão.

Inicialmente a lista integrava 11 nomes, mas após dois dias de votações dos legisladores do Partido Conservador no poder, ficaram apenas cinco, sendo que nenhum surge como o sucessor óbvio de Boris Johnson.

Na corrida estão Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, Penny Mordaunt, secretária de Estado do Comércio, a ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss, a secretária de Estado da Igualdade Kemi Badenoch e o deputado Tom Tugendhat.

Segundo as casas de apostas, o favorito é o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, um dos vários que se demitiu do Governo de Boris Johnson, seguido daquele que o sucedeu no cargo, Nadhim Zahawi, e da ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss.

Entre as figuras menos conhecidas contam-se o ex-ministro para a Igualdade, Kemi Badenoch, e a secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, com notáveis apoios dos militantes do Partido Conservador, que terão a palavra final.

O sucessor de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido será conhecido a 5 de setembro, quando for anunciado o vencedor da eleição para a liderança do Partido Conservador, anunciou o deputado Graham Brady.

Boris Johnson demitiu-se da liderança dos 'tories' na semana passada na sequência da saída de mais de 50 membros do governo, que responsabilizaram o primeiro-ministro por uma série de escândalos.