Biden anuncia 100 milhões de ajuda a hospitais na Palestina

Ao chegar ao hospital onde discursou, a comitiva de Biden passou por um grupo de dezenas de manifestantes palestinianos que empunhava bandeiras e faixas com frases como “A vida dos palestinianos importa”.

“Esperamos que estes 100 milhões de dólares gerem grandes contribuições de outros países, com foco na saúde do povo palestiniano, para que continue a ter acesso aos melhores cuidados disponíveis”, acrescentou Biden, na primeira visita de um Presidente dos EUA a Jerusalém oriental, além da Cidade Velha.

“Hoje tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos contribuirão com 100 milhões de dólares [cerca de 99,6 milhões de euros] para apoiar os hospitais e os seus funcionários que trabalham para o povo palestiniano”, afirmou Biden num discurso emocionado em que fez várias referências à sua própria história familiar e ao seu passado como paciente.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta sexta-feira a entrega de 100 milhões de dólares à rede hospitalar palestiniana durante a sua visita a Jerusalém oriental ocupada, garantindo querer continuar a cooperar com a liderança palestiniana.

Biden deverá, ainda esta manhã, reunir-se com o Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), Mahmoud Abbas, em Belém, na Cisjordânia.

Biden chegou ao hospital acompanhado por membros da sua delegação mas sem responsaveis israelitas, o que, segundo a imprensa local, causou polémica, já que a zona é disputada por Israel, que a ocupou em 1967, e pela Palestina, que considera Jerusalém oriental como a capital do seu futuro Estado.

Alguns tinham também cartazes com a imagem da jornalista palestiniana-americana Shireen Abu Akleh, morta durante um ataque israelita na Cisjordânia ocupada e pelo qual os palestinianos exigem justiça e uma cuidadosa investigação norte-americana.

No seu discurso de hoje, o Presidente norte-americano disse que o seu Governo continua disposto a “continuar a trabalhar com a liderança palestiniana” e com o Governo israelita e outros parceiros internacionais “para garantir que a rede hospitalar de Jerusalém oriental permaneça sustentável” e possa fornecer cuidados de alta qualidade.

“Palestinianos e israelitas merecem as mesmas medidas de liberdade, segurança, prosperidade e dignidade, e o acesso a cuidados médicos quando precisam é essencial para uma vida digna para todos”, disse o Presidente.

Após o seu encontro com Abbas, Biden encerrará a sua visita oficial a Israel e ao território palestiniano, que começou na quarta-feira, e voará para a Arábia Saudita para continuar a sua viagem pelo Médio Oriente.