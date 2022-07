Turquia anuncia acordo com Ucrânia, Rússia e ONU para retomar exportações de cereais

A Turquia anunciou um acordo com a Ucrânia, a Rússia e a ONU com o objetivo de retomar as exportações ucranianas de grãos bloqueadas pela Rússia, abrindo, assim, perspetivas ao fim de um impasse que expôs milhões de pessoas ao risco de fome.

Segundo o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, o acordo será assinado quando as partes se reunirem novamente na próxima semana e incluirá controles conjuntos para a verificação de grãos nos portos e na Turquia, garantindo a segurança das rotas de exportação do Mar Negro para os grãos ucranianos.

A Turquia também criará um centro de coordenação com a Ucrânia, a Rússia e a ONU para exportação de grãos, disse Akar.

No Twitter, o chefe de gabinete de Volodymyr Zelenskiy, Andriy Yermak, escreveu que este centro vai fazer a monitorização geral e coordenação da navegação segura no Mar Negro”.