Portugal dá luz verde à entrada da Suécia e Finlândia na NATO

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, anunciou esta quinta-feira que Portugal já deu luz verde ao alargamento da NATO com a entrada da Suécia e da Finlândia.

"O Governo de Portugal considera que a Suécia e a Finlândia cumprem os critérios de adesão à NATO", indicou a ministra em conferência de imprensa. O diploma, adiantou, "vai seguir para a Assembleia da República", de onde será enviada para "ratificação pelo Presidente da República".

A adesão dos dois países à Aliança Atlântica foi desbloqueada pela Turquia no final de junho, depois de as duas nações escandinavas terem decidido pôr fim à sua posição neutra na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"A NATO será mais forte com a Finlândia e a Suécia", declarou Jens Stoltenberg, secretário-geral da aliança, depois da assinatura do acordo. Os protocolos de adesão foram assinados no início de julho.



Estes protocolos têm de ser ratificados por todos os Estados-membros da aliança. Na semana passada, o alargamento da NATO foi aprovado pelo Parlamento da Alemanha.